Lernen in den Ferien : „Studenten können besser erklären“

Lernen in den Ferien

Anders lernen in der „Summerschool“: Studentin Leonie Müller betreut eine Lerngruppe. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Summerschool is cool: Das sagen die Teilnehmer nach zwei Wochen „Sommerferien-Lern-Betreuung“ an der Evangelischen Gesamtschule. Bezahlt hat das die Barbara-Schadeberg-Stiftung.

In den Ferien in die Schule: Bloß nicht, werden neun von zehn Schülern rufen. „Gerne doch“, würde dagegen Elias sagen. Der 15-Jährige hat gerade die „Summerschool“ der Wihelmine-Fliedner-Gesamtschule besucht. Und findet das klasse. Denn dort unterrichten Studenten. Und die können besser erklären, hat Elias festgestellt.

Die zweiwöchige „Sommerferien-Lern-Betreuung“ hat die „Babara-Schadeberg-Stiftung“ bezahlt, um den bekannten Folgen der Corona-Pandemie entgegenzuwirken. Insgesamt 37 Kinder der fünften bis neunten Klasse nahmen freiwillig an dem Programm teil.

1994 wurde die Barbara-Schadeberg-Stiftung aus dem privaten Vermögen der Unternehmerin Barbara Lambrecht-Schadeberg (Kreuztal-Krombach) mit Sitz in Siegen nach dem Stiftungsrecht der Evangelischen Kirche von Westfalen als rechtsfähige Evangelische Stiftung des bürgerlichen Rechts errichtet.

Das Konzept des Programms wurde von Heidelore Müller, Abteilungsleiterin der Gesamtschule, konzipiert und von Studenten durchgeführt. Die Distanz zwischen den Studenten und den Jugendlichen sei nicht so groß wie die bei Lehrern, erklärt Guedo Wandrey, Schulleiter der Evangelischen Gesamtschule.

Unterrichtet wurden die drei Hauptfächer Mathe, Deutsch und Englisch, wobei der Lernstoff mit den Lehrerinnen und Lehrern im Vorhinein abgesprochen wurde. Doch auch nach den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schülern wurde gefragt. Die Schülerinnen und Schüler wurden je nach Alter in verschiedene Lerngruppen unterteilt. Der Unterricht fand sowohl in klassischem Frontalstil als auch in individueller Arbeit statt. Dabei bearbeiteten die Kinder Arbeitsblätter und halfen sich untereinander oder bekamen Hilfe der Studierenden.