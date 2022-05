Hilden : Süden feiert am Samstag am Anger

Süden feiert am Samstag am Anger

Hilden Die Vorfreude ist riesig: Die Karnevalsgesellschaft Kniebachschiffer feiert nach langer Corona-Zwangspause am letzten Samstag im Mai endlich wieder ihr traditionelles Angerfest.

Die Veranstaltung wird nun gestrafft, schreiben die Karnevalisten. Während sie vor der Pandemie an zwei Tagen feierten, konzentrieren sich die Kniebachschiffer jetzt auf den Samstag.

Am Samstag, 28. Mai, wird das Sommerfest der Karnevalsgesellschaft bereits um 11.11 Uhr mit vielen Ehrengästen eröffnet. Auch in diesem Jahr wird es das traditionelle Angebot rund um den berühmten Erdbeerkuchen geben. Das Rezept für die legendäre Backware stammt vom früheren Ehrenpräsidenten Willi Gronen. Außerdem im Angebot: Würstchen und Pommes.

Auf die kleinen Gäste warten eine Hüpfburg und ein Spielzelt. Für musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt, teilt die KG weiter mit: Ab 13 Uhr spielen die „Prilblümchen“, im Anschluss werden die CCH-Flöhe, die Ahoi-Flotte sowie die Tanzgarde der Großen Hildener Karnevalsgesellschaft auftreten und endlich wieder zeigen können, was in ihnen steckt. Ab 17 Uhr spielt die Band „B Famous“. Die Karnevalsgesellschaft bietet Alt und Kölsch vom Fass an. Es gibt zudem Wein und Prosecco mit Erdbeeren.