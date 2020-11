Hilden/Haan : Suche nach Ort für Corona-Impfzentrum beginnt

Hilden/Haan Im Kreis Mettmann soll ein Impfzentrum entstehen. Dafür schauen die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes in den einzelnen Städten nun nach geeigneten Liegenschaften.

Das Gesundheitsamt sucht nach einem geeigneten Platz für ein Impfzentrum. Dafür fahnden die Mitarbeiter in Hilden, Haan und allen anderen Städten des Kreises Mettmann nach passenden Liegenschaften, erklärt Kreissprecherin Daniela Hitzemann. Die genauen Kriterien stünden jedoch noch nicht endgültig fest. Daher suche man vorerst nach einer Liegenschaft, die am Ende lieber zu groß als zu klein sei. „Hier gilt das Motto ,Think big’“, erklärt die Kreissprecherin – also „groß denken.“ Bisher ist die Rede von einem Impfzentrum für den kompletten Kreis. Das müsse wegen des möglichen Ansturms entsprechend dimensioniert sein.