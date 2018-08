Suche nach Hildener Kämmerer geht in die zweite Runde

Suche nach Kämmerer geht in die zweite Runde

Hilden Von der ersten Bewerber-Runde ist niemand übrig.

1976 trat er als Azubi seine erste Stelle in der Itterstadt an. Seit 2008 war er Kämmerer sowie Leiter des Bereichs Finanzservice. Es gibt sicher niemanden in Hilden, der wie dieser Mann einen Überblick über die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte hat.