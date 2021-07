Hilden/Haan : Strom vom eigenen Dach: Online gibt es viele Seminare

Hilden/Haan Das Interesse am Strom vom eigenen Dach ist ungebrochen, berichtet Peter Wobbe-von Twickel, Koordinator von „Altbauneu“ beim Kreis Mettmann: „Die Nachfrage wächst stetig. Da kommt es gut, dass auch das Informationsangebot gerade riesig ist.

Durch die Corona-Pandemie habe die Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW ihre Beratung über das Internet massiv ausgebaut. So könne man zum Beispiel im Juli an vielen Online-Seminaren zur Photovoltaik teilnehmen.

Und das sind einige Themen: Am 13. Juli um 17.00 Uhr mit „Energie X-Press: Photovoltaik versus Solarthermie“: Es geht um die Vor- und Nachteile beider Systeme. Am 15. Juli um 17.30 Uhr mit „Strom aus der Sonne“. Am 20. Juli um 17.00 Uhr mit „Energie X-Press: Sonne im Tank – Elektroautos laden“. Und am 27. Juli um 17.00 Uhr mit „Energie X-Press: Strom vom Balkon mit Stecker-Solar“: Welche Voraussetzungen sind nötig, was ist zu beachten.