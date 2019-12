Hilden : Streit zwischen zwei Autofahrern eskaliert

Beamte einer Polizeistreife trafen den Unfallfahrer zu Hause an. Foto: dpa/Carsten Rehder

Hilden Ein Autofahrer hatte am Freitag (13. Dezember 2019) vor einem Einkaufszentrum an der St.-Konrad-Allee geparkt. Neben ihm telefonierte eine Frau in ihrem stehenden Wagen. Erbost über den geringen Platz zum Einsteigen habe der Mann die Frau angesprochen, so die Polizei.

