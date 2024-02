Verdi-Warnstreik So trifft der Streik Hilden und Haan

Der Mann an der Hildener Gabelung greift nach seinem Telefon. Es ist kurz vor halb acht am Freitagmorgen, eigentlich sollte er in wenigen Minuten schon am Schreibtisch sitzen. „Ich komme später“, sagt er genervt. Mit dem 782er wäre er nach Düsseldorf gefahren, und das ist am Freitag auch möglich. Denn die Strecke zwischen Solingen und der Landeshauptstadt wird bedient, ebenso die Linie 785 von Langenfeld nach Düsseldorf. Doch fahren die Busse nicht so regelmäßig wie sonst.