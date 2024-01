Verkehr in Hilden Bei Bahnreisenden ist zurzeit Geduld gefragt

Iris Pahlings befindet sich zu diesem Zeitpunkt bereits in einer S-Bahn in Richtung Düsseldorf, denn auch wenn keine Fahrten auf den digitalen Anzeigetafeln überm Bahnsteigpflaster angeschlagen waren, wurde ein ausgedünnter Takt beibehalten. Pro Stunde sollte ein Zug in Hilden halten. Der, in den Pahlings am Vormittag einstieg, war recht leer. Offensichtlich hatten viele Bahnkunden erst gar nicht den Versuch unternommen, in gewohnter Manier von A nach B zu kommen.