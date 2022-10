Die Stadt Hilden hat Taucha in Sachsen ab 1990 geholfen, die Verwaltung umzubauen. Die Beziehungen zu der Stadt bei Leipzig sind über die Jahre eingeschlafen. 1991 fuhr eine Delegation aus Hilden nach Taucha – von dieser Fahrt stammen die Fotos dieser Bilderstrecke. Hier ein Wartburg mit DDR-Kennzeichen in einer Seitenstraße in der Nähe der polytechnischen Oberschule.