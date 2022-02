Hilden : „Streifenwagen“ kommt nach Hilden

Hilden Das auffällige Streifenmuster wirkt wie ein Magnet. Die Polizisten wollen mit den Bürgern ins Gespräch kommen und über Einbruchschutz und Trickbetrug informieren.

In der kommenden Woche ist der „Streifenwagen“ im Hildener Stadtgebiet anzutreffen. An folgenden Standorten freuen sich die Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten über Besuch: Montag (7. Februar 2022), 11 bis 12 Uhr, Parkplatz Einkaufszentrum Walder Straße 99. Mittwoch (9. Februar), 10 bis 12 Uhr, Fußgängerzone Mittelstraße/alter Markt. Sonntag (13. Februar), 10 bis 11 Uhr, Parkplatz Stadtwald, Elberfelder Straße. Bei dem VW Bus handelt es sich um ein älteres Modell mit einem Kilometerstand von 130.000 Kilometern. „Normalerweise werden die Polizeiautos bei diesem Kilometerstand aussortiert und entweder geschrottet oder versteigert. Wir recyceln das Fahrzeug also gewissermaßen“, erklärt Polizeidirektor Thomas Decken. Der Wagen wurde extra für sein zweites Leben in Kooperation mit Studenten der Hochschule für angewandte Wissenschaften (PBSA) in Düsseldorf designt. „Die Polizei hat angefragt und für uns war das natürlich eine prima Möglichkeit“, erzählten die Design-Studenten Mario Lefering, Luis Pichler und Jan Schwartz-Clauss, „der Wagen war unsere Projektarbeit im Bachelor-Studium“. Aus ihren anfangs 35 Entwürfen entstand innerhalb eines Semesters das auffällige Streifenmuster des Autos, was sich bei der ersten Präsentation auf dem alten Markt bereits als Publikumsmagnet erwies. Neben seinem außergewöhnlichen Aussehen, das eine Ausnahmegenehmigung des nordrheinwestfälischen Innenministeriums benötigte, besticht der Wagen auch mit seiner Ausstattung. Zu dieser gehört unter anderem eine Sitzgelegenheit mit Tisch im Innenbereich, die für ein vertrauliches Gespräch mit den Beamten genutzt werden kann. Eine blickdichte Folie schützt vor neugierigen Blicken von außen.