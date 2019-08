Hilden : Streetfood-Festival steigt am Wochenende

Hilden 15 Anbieter verwöhnen die Gäste drei Tage lang kulinarisch auf dem Ellen-Wiederhold-Platz.

Die passende Begleitung zum Essen bieten diverse Cocktail-, Wein- und Bier-Bars. Für ein buntes Rahmenprogramm sorgen Singer-, Song-Writer, Acoustic-Duos, Latino Bands mit Live-Musik an allen Veranstaltungstagen. Das Hildener Streetfood-Festival öffnet am Freitah von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.