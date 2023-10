Kultur in Hilden Was die Innenstadt für Straßenmusiker so attraktiv macht

Von einem Casting für Straßenmusiker, wie es es beispielsweise in München gibt, sieht die Stadt Hilden ganz bewusst ab. In der bayerischen Landeshauptstadt müssen Musiker vor einer Jury eine Spielprobe abgeben, um eine Spielerlaubnis zu bekommen. So soll die Qualität der Darbietungen sichergestellt werden. „Dieser auf den ersten Blick durchaus charmante Weg scheitert allerdings schon daran, dass es nicht Sinn und Zweck einer ordnungsbehördlichen Verordnung sein kann und darf, derartige Qualitätsmerkmale regeln zu wollen“, heißt es im Beschluss. „Es bliebe abschließend die Frage: Was ist gute Musik? Und dies losgelöst von einem sich ansonsten ergebenden Aufwand für ein solches Bewertungsgremium.“ Ob Straßenmusik gefalle oder eben nicht, solle auch weiterhin der Straße und somit den Zuhörern überlassen werden. Im Fall von Alina Johann und ihren Bandkollegen hat der Erfolg der Gruppe Recht gegeben: Marvin, Dennis und Philip Rohrschneider waren gemeinsam mit Alina Johan als „S.PAM“ nicht nur in der Fußgängerzone, sondern auch auf vielen Bühnen in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Und auch der Musiker Chris James trat als Jugendlicher in Hilden auf der Straße auf. Heute schreibt er Songs für Apache 207 und BTS.