Hilden : Politik muss bis Oktober entscheiden

Ein Hildener Bürger hat beantragt, Straßenbeiträge bis zu einer Gesetzesänderung auszusetzen. Der Stadtrat hat eine Entscheidung bis Oktober vertagt. „Dann brauchen wir einen Beschluss“, betont die Bürgermeisterin.

Georg Lampen, Anwohner der Baustraße, bittet die Stadt, auf die Vollstreckung der Beitragsbescheide zu verzichten, bis der Landtag über die mögliche Abschaffung oder Änderung des Beitragsrechts entschieden hat: „Damit soll der Stadt und betroffenen Anliegern ein für beide Seiten mit viel Aufwand und Bürokratie verbundener Rechtsstreit erspart werden.“ Die gelb-schwarze Landesregierung hat jetzt vorgestellt, wie sie sich eine Neuregelung vorstellt. Die Grundstückseigentümer sollen ein Stück entlastet werden. Eine komplette Abschaffung wie von SPD und Steuerzahlerbund NRW gefordert, lehnen CDU und FDP jedoch ab. Bürgermeisterin Birgit Alkenings sieht die Stadt in einer „Zwickmühle“: „Wir haben uns mit der Kommunalaufsicht besprochen. Im Gesetz steht: Beiträge müssen kurzfristig erhoben werden, wenn die Abrechnung fertig ist. Bei der Baustraße ist das der Fall.“ Reduziere die Landesregierung den Anteil der Grundstückseigentümer an den Straßenbaubeiträgen, dies aber nicht rückwirkend, dann müsse die Stadt Straßenbaubeiträge in alter Höhe einziehen. „Das ist den Bürger aber kaum zu vermitteln“, ist sich Alkenings sicher.

Die Stadt will die Anwohner der Baustraßen mit 310.000 Euro an den Ausbaukosten beteiligen.

„Wir sympathisieren mit dem Bürgerantrag“, sagt Ralf Bommermann (AfD): „Der Rat sollte sich bis Oktober vertagen. Vielleicht wissen wir dann mehr.“ Die Bürgeraktion teile den Rechtsstandpunkt der Verwaltung nicht, erläutert Ludger Reffgen. Es gebe andere Städte wie Xanten, die auf die Vollstreckung der Beitragsbescheide verzichteten: „Mit einer Vertagung wird nichts aufgegeben.“ Die Kommunalaufsicht habe nicht genau gesagt, was unter „kurzfristig“ zu verstehen sei, meint Rudolf Joseph (FDP). Auch er könne die Haltung der Verwaltung nicht nachvollziehen: „Vertagen so lange es geht, dann eine Entscheidung treffen.“

„Wir haben in Hilden gute Erfahrungen mit den Straßenbaubeiträgen gemacht“, erläuterte Bürgermeisterin Birgit Alkenings bei einer Informationsveranstaltung. Weil die betroffenen Anlieger beteiligt werden, würden auch möglichst günstige Ausbauvarianten gewählt. Zwischen 2014 und 2018 seien lediglich fünf Straßen ausgebaut und abgerechnet worden: Hoffeldstraße, Am Kronengarten, Am Jägersteig, Bahnhofsallee und Baustraße. In den kommenden Jahren seien lediglich zwei Straßenausbauten geplant: 2022 die Heiligen- und die Verdistraße.