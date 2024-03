St. Jacobus Gemeinde Hilden Was hat es mit dem neuen Kirchenchorkonzept auf sich?

Info

Handreichung Wer mehr Informationen über die neue Chorfamilie und die einzelnen Chöre sucht, kann sie in einer Handreichung an den Schriftenständen in den verschiedenen katholischen Kirchen in Hilden finden.

Persönlicher Kontakt Wer Interesse am Mitsingen in einem der neuen Chöre hat, darf sich auch gerne direkt an Nora Grikstaite wenden. Der Kontakt ist per E-Mail (grikstaite@kath-hilden.de) möglich.