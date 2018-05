Hilden: Stiftung spendiert Schaukelstuhl

Hilden Klingt nach nichts, sieht nach nichts aus - und doch ist der Sessel eine wertvolle Hilfe im Alltag des Seniorenzentrums.

Das Auffälligste an dem Möbel ist noch seine Farbe: Der Sessel mit Fußbänkchen, der seit drei Wochen im Seniorenzentrum an der Hummelsterstraße steht, ist knallrot. Margarethe Melles, die Bewohnerin, die sich soeben hinein gesetzt hat, wird ein wenig hin und her bewegt - und das ist es auch schon. Mehr sieht der unbedarfte Beobachter nicht, wenn der "Demenz-Schaukelstuhl" in Betrieb ist. Und doch soll er eine wertvolle Hilfe im Alltag sein. Wie das?