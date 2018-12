Hilden Die Fonds-Manager mit hohem moralischen Anspruch über ihre Ziele für 2019 mit der Hildener Ökoworld AG.

Sein Eintrag in „Wikipedia“ ist länger, als der von „Tatort“-Kommissarin Lena Odenthal. Das berührt Alfred Platow jedoch nicht im geringsten. Denn weder hat er Sympathien für das Onlinelexikon („da stehen eine ganze Reihe unhaltbarer Dinge drin“), noch möchte er irgendjemanden übertrumpfen. Immerhin: mit Ulrike Folkerts, der Darstellerin von Ludwigshafens Fernsehkommissarin Lena Odenthal, verbindet ihn ein gemeinsames Ziel: Ertrag und Moral in der Finanzwelt miteinander zu verbinden. Zum Jahreswechsel hat der Chef der Hildener Ökoworld AG jetzt gemeinsam mit seinem neuen Vorstandsmitglied Torsten Müller ein Interview gegeben und dabei auch ein paar Prioritäten für das kommende Jahr herausgearbeitet.

Platow „Der „Beat“, der Schlag in der Bewegung des Rock‘n‘Roll, war immer eine friedliche Revolution ohne Gewalt. Peace and Love – Frieden und Liebe. Das sind der Rhythmus und die Botschaft, die auch in den Adern der Ökoworld-Philosophie menschlich den Takt angeben Der Ökoworld-Rock’n‘ Roll Fonds investiert in Wertpapiere mit einer dynamischen und dennoch ausgewogenen Anlagepolitik speziell für die Generation 50 plus. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf Umwelt und Gesellschaft auszuwirken.