Segenspender in Hilden Sternsinger sammeln in Hilden 48.000 Euro

Beeindruckende 48.000 Euro haben die Sternsinger in Hilden gesammelt – das teilte Michael Ruland, Diakon der katholischen Kirchengemeinde St. Jacobus, nun mit. Vom 2. bis zum 6. Januar seien 100 Kinder und 42 Jugendliche in Hilden unterwegs gewesen, den Segen für das neue Jahr 2024 zu bringen. „Der großartige Betrag von rund 48.000 Euro wird in den nächsten Tagen ans Kindermissionswerk weitergeleitet. (...) Allen, die dazu beigetragen haben, dies alles zu schaffen, ein herzliches Dankeschön“, erklärt Ruland weiter.