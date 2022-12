Katholische Gemeinden in Hilden und Haan Die Sternsinger-Aktion 2023 läuft an

Auch in Hilden werden Sternsinger unterwegs sein. Aktuell hätten sich rund 60 Kinder für die Aktion gemeldet, wie Diakon Michael Ruland bestätigt. „In diesem Jahr werden die Sternsingerinnen und Sternsinger in St. Marien und in St. Konrad wieder von Haus zu Haus gehen und den Segen zu den Menschen bringen. Zu bestimmten Zeiten werden sie aber auch in den Kirchen anzutreffen sein“, erklärt Ruland. In St. Jacobus werde man den Schwerpunkt hingegen auf die Kirche legen. „Dort kann der Segen abgeholt werden und die Sternsingerinnen und Sternsinger sind zu bestimmten Zeiten dort.“ In den Kirchen liegen zudem Segensaufkleber, die zum Beispiel für Nachbarn und Freunde mitgenommen werden können.