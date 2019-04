Abwahl : Politik trennt sich von Baudezernentin

Hilden Der Stadtrat hat die Beigeordnete Rita Hoff in seiner Sitzung am Mittwochabend nicht für zweite Amtszeit wiedergewählt. Die 63-Jährige scheidet damit Ende August dieses Jahres aus. Auf Antrag der CDU wird die Stelle neu ausgeschrieben.

Beigeordnete werden für acht Jahre gewählt. 2011 votierten alle Fraktionen einstimmig für die parteilose Rita Hoff. Sie war die erste Dezernentin überhaupt in der Hildener Stadtverwaltung. Ihr Amt ist schon von Natur aus schwierig, gilt gar als „Schleudersitz“. Bei der Stadtplanung ergeben sich zwangsläufig Nutzungs- und Interessenkonflikte. Erst recht in einer fertig gebauten Stadt wie Hilden. Es gibt praktisch kein Bauvorhaben, das nicht umstritten ist. Beispiel: Gegen die Pläne für das Gelände der ehemaligen Albert-Schweitzer-Schule gingen mehr als 180 Einwendungen ein. Dazu ist das Bau- und Planungsrecht an sich schon eine komplexe Materie. Und weil Einwohner inzwischen gegen alles und jedes klagen, werden Bebauungspläne ständig von Verwaltungsgerichte überprüft.