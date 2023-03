Hier wird in Hilden gestreikt Kitas, Bauhof, Verwaltung – so wirkt sich der Streik aus

Angestellte der Verwaltung haben am Donnerstag in Hilden ihre Arbeit niedergelegt. Betroffen sind unter anderem Kitas. Am Vormittag beginnt eine zentrale Kundgebung auf dem Nove-Mesto-Platz.

02.03.2023, 09:08 Uhr

In Hilden wird an diesem Donnerstag erneut gestreikt. Foto: dpa/Bodo Marks