Staugefahr rund um Hilden Nur eine Spur auf der A3 frei

Starke Nerven brauchen Autofahrer am Wochenende auf der A3. Am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juni, sperrt die Autobahn GmbH mehrere Spuren. Zwischen 7 und 12 Uhr stehen auf der Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen dem Kreuz Hilden und der Anschlussstelle Solingen nur eine von drei Fahrspuren zur Verfügung, erklärte ein Sprecher. Die Autobahn GmbH markiere in dieser Zeit die Fahrbahn.