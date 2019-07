Hilden : Stau auf der Gerresheimer Straße

Die Einfahrt in die Gerresheimer Straße von der Berliner Straße aus ist von Montag, 29.Juli, bis Freitag, 23.August 2019, wegen Bauarbeiten am Bürgersteig gesperrt. Die Einbahnstraßen-Regelung sorgt für Stau. Foto: Christoph Schmidt

Hilden Bis Freitag, 23. August, lässt die Stadt den östlichen Gehweg der Gerresheimer Straße zwischen Berliner und Augustastraße erneuern. Während der Bauarbeiten bleibt die Gerresheimer Straße stadtauswärts gesperrt.

Die Fahrtrichtung Stadtmitte ist als Einbahnstraße eingerichtet. Das sorgt für Stau. Warum der Verkehr ausgerechnet unter anderem über die Heerstraße umgeleitet werde?, fragt ein RP-Leser. Da werde doch auch an den Bürgersteigen gearbeitet. Autofahrer könnten über den Westring/Ellerstraße oder Auf dem Sand geführt werden. Weil die Heerstraße die kürzeste Umleitungsstrecke darstelle, sagt dazu Tiefbauamtsleiter Harald Mittmann. Dort werde nur an zwei Stellen gearbeitet. Das könne man sinnvollerweise nur in den Sommerferien machen. Bei Umleitung über den Westring hätte es sicher auch Kritik gegeben nach dem Motto: Warum wird man durch die halbe Stadt geführt. cis/Foto: Christoph Schmidt