Hilden : Statt Museum: Freiluft-Kunst in der Stadt

Skulpturengarten H6: Milan Cedl nennt seine kunstvolle Installation "Du sagst es?". Foto: RP/Christoph Schmidt

Hilden Die Museen sind zurzeit geschlossen. Das Wetter ist aber schön. Und an vielen Orten blüht die Kunst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt

Unsere erste Station ist der Skulpturengarten rund um das historische Kutscherhaus, Domizil des Künstlervereins H6 an der Hofstraße 6. In dem idyllischen Garten, mitten im Herzen der Stadt, geht es um das Zusammenspiel von Kunst und Natur. Das Spektrum der Arbeiten umfasst klassische Skulpturen sowie Objekte und Installationen. Die gestalterische Freiheit im Umgang mit Formen und Materialien lässt größtmögliche Assoziationen zu. So ist ein formenreicher, spielerischer Parcours entstanden. Die Skulpturen laden dazu ein, sie zu umgehen und von allen Seiten zu betrachten und zu berühren. Der Garten steht jedem Besucher offen, der Eintritt ist frei.

Vom H6 sind es nur ein Paar Schritte bis auf die Mittelstraße. In Höhe der Reformationskirche steht die „Eilige Einkäuferin“ (1982) von Professor Karl-Henning Seemann. Am anderen Ende der Mittelstraße steht ihr Pendant, die „Pandora“ (1998). Seemanns künstlerisches Werk wurde erstmals 1966 mit dem Rudolf-Wilke-Preis der Stadt Braunschweig gewürdigt. 1972 wurde er an die Fachhochschule Aachen berufen und von 1974 bis 1999 war er Professor an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Aufgeweckte Kinder stehen häufig vor der „Eiligen Einkäuferin“ stehen und fragen, „warum die Frau sechs Beine hat“. Das bringt Erwachsene häufig in Verlegenheit: Gute Kunst sorgt für Fragen.

Bevor wir uns das Pendant, die „Pandora“, anschauen, biegen wir rechts ab Richtung Warrington-Platz. Links neben dem Itter-Karre ist der „Kleine Warrington-Platz“. Dort steht das pyramidenförmige Metallrohr-Objekt „Tanzende“ des Bildhauer Willy L. Bitter. Die tanzenden „Linienfiguren“ sind sein Markenzeichen. 2002 machte der selbstbewusste Kreative von sich reden, als er auf den Kreis-Kulturpreis verzichtete. Er sollte geteilt werden – das sei bei einem Preis für ein Lebenswerk nicht möglich, meinte Bitter – und lehnte ab.

Zurück geht es auf die Mittelstraße und dann Richtung St.-Jacobus-Kirche. Dort steht Seemanns „Pandora“. Die Statue wird bei den Hildenern wegen der Geldscheine und weil sie vor einer Lottoannahmestelle steht, auch „Lottofee“ genannt.

Zwischen der Kirche und dem neuen Jacobushof gelangt man auf die Mühlenstraße. Wir wenden uns nach links Richtung Rathaus und stoßen nach etwa 250 Metern rechts auf eine Statue. Dort stand zuvor die Lederfabrik Jüntgen. Mehr als 120 Jahre lang, bis in die 1980er Jahre, wurde dort Leder gegerbt. Daran erinnert eine kleine Bronzeplastik des Bildhauers Olaf Höhnen neben der Mühlenstraße. Sie zeigt einen Lohgerber, der sich mit seinem Schabmesser in der Hand über ein aufgespanntes Fell beugt und es bearbeitet. 1987 hat der Architekt Hans Strizewski den Komplex Mühlenstraße mit 200 Wohnungen entworfen.

Von dort aus sind es nur ein Paar Schritte bis zum Rathaus (Am Rathaus 1). Im Innenhof steht die Bronze von Bernd Altenstein. „Unser kleiner Planet“ hat sie der Künstler genannt. 1992 wurde sie aufgestellt. Man muss schon genau hinschauen: Die Weltkugel und ihre Bewohner lassen viele Interpretationen zu.

Berthold Welter und Jochen Schwab nennen ihre Schöpfung in Form eines Schenkelknochens „Hommage an Wilhelm Fabry“. Sie ist 1,7 Tonnen schwer und steht vor der historischen Kornbrennerei (Benrather Straße 32a).. Das stattliche Objekt misst mit Sockel 2,70 Meter. Ein Schenkelknochen mit Gelenkpfanne war das Modell, aber nicht irgendeiner. „Der Knochen einer Ziege, mitgebracht aus Kreta, der auf meinem Schreibtisch lag, hat uns inspiriert“, erzählt Welter. „Er erschien uns für unser Vorhaben ideal, weil das Gelenk so ausgeprägt ist.“ Der Reiz der Oberfläche des Eifeler Sandsteins liegt in der bewegten Struktur. Gekrönt wird das Objekt durch ein ionisches Kapitel, nachempfunden der Form eines Ziegen-Oberschenkelknochens mit Gelenkpfanne.

Willy L. Bitters blaue Pyramide mit tanzenden Linien-Figuren steht seit 1999 auf dem kleinen Warrington-Platz. Foto: Christoph Schmidt

Das Denkmal von Olaf Höhnen an der Mühlenstraße erinnert an die Lederfabriken Jüntgen und Stürmer, die dort über 120 Jahre lang Leder verarbeitet hat. Foto: RP/Christoph Schmidt

Die Bronze-Skulptur „Eilige Einkäuferin“ von Karl-Henning Seemann aus dem Jahr 1992 steht auf der Mittelstraße in Hilden. Foto: Jakob Studnar

Das Pendant zur „Eiligen Einkäuferin“: Die „Pandora“ auf der Mittelstraße vor St. Jacobus. Foto: Janicki. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Berthold Welter und Jochen Schwab verstehen die Plastik vor dem Museum als Hommage an Wilhelm Fabry. Foto: Tinter, Anja (TA01)/Tinter, Anja (ati)

Heinz Brelohs Skulptur „Lebensgröße" steht auf dem Bahnhofsvorplatz . Foto: Tinter, Anja (TA01)/Tinter, Anja (ati)