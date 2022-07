Bundesamt zeigt Statistik : So hoch ist die Lärmbelästigung der Bahn in Hilden und Haan

Besonders starke Belastungen soll es der Studie zufolge im Bereich des Bahnhofes Haan-Gruiten geben. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Haan In Hilden und Haan gibt es Stellen, an denen der Schienenlärm auf die Gesundheit schlagen könnte. Wo das ist und wie sich die Städte im Kreisvergleich schlagen.

Die rot-lilafarbenen Bereiche auf der Karte mit dem Schienennetz lassen es schon vermuten: Der Bahnlärm in Hilden ist im Vergleich zum gesamten Kreisgebiet Mettmann relativ hoch. Insbesondere im Hildener Südwesten. Das geht aus der kürzlich veröffentlichten vierten Runde der Umgebungslärmkartierung an Schienenwegen des Eisenbahn-Bundesamtes hervor. Damit wurde die Umgebungslärmkartierung an ca. 17.000 Streckenkilometern in einem Untersuchungsgebiet von mehr als 58.000 Quadratkilometern abgeschlossen. Die Ergebnisse können ab sofort online abgerufen werden. Über die Internetseite www.eba.bund.de/kartendienst gelangt man zu dem GeoPortal des Eisenbahn-Bundesamtes. Hier können Bürger ihre Adresse suchen lassen und erfahren, wie laut der Schienenverkehrslärm für ihr Haus oder Grundstück berechnet wurde. Darüber hinaus gibt es Informationen zu der Anzahl der Zugfahrten (nach Verkehrskategorie und pro Jahr) sowie Statistiken für jede betroffene Gemeinde.

Darin enthalten sind zum Beispiel Angaben zu der Anzahl belasteter Einwohner sowie betroffener Schulen und Krankenhäuser. Daraus geht hervor, dass es in Hilden 564 Fälle einer starken Lärmbelästigung gibt, die gesundheitliche Auswirkungen haben könne. In 282 Fällen wird der Schlaf stark gestört.

In Haan sind es laut Bundesamt 258 Fälle einer starken Belastung und 107 Fälle einer starken Schlafstörung. Besonders stark scheinen die Belastungen im Bereich der Strecke Haan-Gruiten zu sein. Rund 700 Wohnungen sollen in Haan vom Lärm belastet werden, in Hilden sind es rund 1500.