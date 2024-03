Stationsbericht Hilden und Haan Schlechte Noten für zwei Bahnhöfe

Laut einer vor bereits acht Jahren angekündigten Modernisierungsoffensive hätte der Bahnhof in Gruiten eigentlich im vergangenen Jahr Aufzüge und Bahnsteige mit passenden Einstiegshöhen erhalten sollen. Tatsächlich aber hat sich am Status „in Planung“ bis heute nichts geändert. Fakt ist: Gehbehinderte können an der Haltestelle ohne fremde Hilfe kaum in den Zug steigen. Übrigens ist auch am Bahnhof Haan eine Modernisierung in Planung.