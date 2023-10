Technik in Hilden Digitalpaten informieren Senioren an drei Tagen

Die Digitalpaten bieten im November Senioren in gebündelter Form Nachhilfe beim Umgang mit der modernen Technik. Damit die Themen gezielt gesetzt werden können, wurde in der Stadtbibliothek am Nove-Mesto-Platz in Hilden ein Behälter aufgestellt. Hier konnten ältere Menschen, die das Angebot in Anspruch nehmen wollen, ihre Wünsche für die Schulung formulieren. Wünsche werden übrigens noch bis zum 18. Oktober angenommen. Sie können auch per Anruf unter der Telefonnummer 0176 46725541 oder per E-Mail (wunschbox.internet@digitalpaten.nrw) mitgeteilt werden.