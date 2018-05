Kreis Mettmann: Startercenter verzeichnet Beratungsrekord

Kreis Mettmann So viele Existenzgründer wie nie nahmen im vergangenen Jahr die Hilfe der Experten in Anspruch.

Das für den Kreis Mettmann zuständige Startercenter NRW hat im vergangenen Jahr so viele Existenzgründer beraten wie noch nie in seiner zehnjährigen Geschichte. Das berichtete jetzt Heike Körner, Abteilungsleiterin der Wirtschaftsförderung des Kreises Mettmann, im Wirtschaftsförderungsausschuss. Betreute die Einrichtung im Jahr 2009, dem ersten vollen Jahr seit ihrer Gründung, genau 242 Ratsuchende, so waren es 2017 schon 489. Das ist der guten Konjunkturlage zu verdanken. So begründet Körner den Boom.