Anfang August Plätze bei Unicef-Fahrt nach Filzmoos frei

Los geht es am Sonntag, 4. August, 6 Uhr, am Lindenplatz in Hilden. Am späten Nachmittag erreichen die Gäste voraussichtlich Filzmoos. „Auf dem Programm stehen unter anderem der Besuch einiger Hofalmen mit ortsüblichen Transportmitteln wie mit dem Almi, Fidibus und Pferdekutsche, Fahrt nach Bad Reichenhall, Schifffahrt auf dem Hallstädter See, Besuch der Liechtensteinklamm. Der Höhepunkt dürfte der Hüttenabend mit den Künstlern der Unicef-Gala und Heribert Klein sein“, erklärt SU-Vorsitzende Ingrid Benecke. Übernachtet wird im Hotel Bischofsmütze, Halbpension ist gebucht. Im Preis von 1050 Euro pro Person seien Fahrt, Übernachtung und die Eintritte. Am Sonntag, 11. August, startet der Bus gegen 7.45 Uhr, um zurück nach Deutschland zu fahren. Er wird gegen 21 Uhr am Lindenplatz erwartet. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 02103 44363 bei Ingrid Benecke.