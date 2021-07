Unwetter in Hilden und Haan : Starkregen unterspült Straße in Hilden, Tiefgaragen laufen voll

Hilden/Haan Wer sich am Mittwochvormittag angesichts der zunächst abnehmenden Regenmengen in Sicherheit wähnte, erlebt in der Nacht zu Donnerstag eine böse Überraschung: Der Starkregen nimmt wieder zu, überschwemmt Hunderte Keller. Sogar die Itter tritt über die Ufer und überschwemmt die Altstadt.

Fassungslos steht der Mittvierziger vor der Einfahrt der Tiefgarage am Nove-Mesto-Platz in Hilden. „Da unten habe ich mein Motorrad und mein Auto geparkt“, sagt er und zeigt auf die braune Brühe, die etwa zwei Meter hoch in der Tiefgarage steht. „Ich habe beides hier abgestellt, damit es sicher ist. Vor Hagel beispielsweise.“ Doch als die Itter Mittwochnacht über die Ufer tritt, fließt das Wasser sofort tosend in die Tiefgarage und begräbt alles unter sich. Am Morgen danach riecht es beißend nach Benzin.

Die Feuerwehr ist seit Mittwoch, 1 Uhr, im Dauereinsatz. Starkregen setzt Keller unter Wasser, lässt Bäche zu reißenden Flüssen werden. Wer sich nach der ersten Nacht und den abnehmenden Regenmengen tags darauf in Sicherheit wähnte, erlebt in der Nacht zu Donnerstag eine böse Überraschung. Denn durch die Regenfälle in den Städten, durch die die Itter fließt, schwillt der Bach so stark an, dass er am Mittwoch gegen 22 Uhr über seine Ufer tritt. Bereits zuvor hat die Düssel im Bereich Gruiten-Dort ihr Bett verlassen und einen immensen Schaden angerichtet.

Die Hildener Altstadt trifft es am heftigsten. Bis zur Berliner Straße steht das Wasser der Itter, die Schwanenstraße kann nicht passiert werden, Autofahrer bleiben stecken, eine Fahrbahn sackt ab, Anwohner und Ladenbetreiber versuchen verzweifelt, das Wasser von ihren Gebäuden fernzuhalten – in der Regel ohne Erfolg.

Die Stadtwerke schalten vorsorglich den Strom ab. „Wir können noch nicht sagen, wann wir ihn wieder anschalten“, erklärt Stadtwerkesprecherin Sabine Müller am Donnerstagvormittag. Der Energieversorger hatte sich unter anderem mit Mitarbeitern vor Ort in den Trafostationen und Wasserpumpen auf die Situation vorbereitet und einige Trafostationen bereits im Vorfeld abgeschaltet sowie die Stromversorgung umgeleitet. Doch mit solchen Wassermassen hatte das Unternehmen offenbar nicht gerechnet. Da einige Mittelspannungsstationen unterhalb des Straßenniveaus liegen, müssen auch sie aus Sicherheitsgründen vom Netz genommen werden – vor allem in Norden und im Bereich der Mittelstraße. „Unsere Teams erkunden momentan die Lage“, erklärt Sabine Müller am Donnerstag. Doch jetzt ist schon klar, dass einige lediglich trocken gepumpt werden müssten, bei anderen jedoch eine Instandsetzung bevorsteht. „Es ist jetzt schon abzusehen, dass die Situation nicht heute oder morgen gelöst werden kann“, sagt sie. Wie lange die Gebäude, beispielsweise rund um den Nove-Mesto-Platz, noch ohne Strom bleiben, ist unklar. Immerhin sei die Technik in Waldbad und Hildorado vom Starkregen nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Da sieht es zwischenzeitlich auch eng aus.

Die Hildener Feuerwehr hat in der Nacht Unterstützung aus dem Kreis Steinfurt und Münster erhalten. Rund 160 Einheiten helfen den Hildenern beim Auspumpen. „Unser Schwerpunkt liegt am Donnerstagvormittag auf dem Bereich Schalbruch und Meide“, erklärt ein Feuerwehrsprecher. Bis in die Innenstadt haben sich die Einsatzkräfte noch nicht vorgearbeitet. Wie lange die Feuerwehr noch die Unwetterschäden beseitigen muss, ist unklar. Mehrere Tage werden es aber bestimmt noch sein.

Die Einheiten aus Steinfurt und Münster sind am Mittwochabend gegen 21 Uhr alarmiert worden und sechs Stunden später in Hilden eingetroffen. Zunächst hieß es, sie sollen in Solingen-Burg helfen. Dort musste Unterburg evakuiert werden. „Wir haben sogar Boote dabei“, erklärt ein Feuerwehrmann. Doch dann werden sie nach Hilden umgeleitet, pumpen seit dem Morgengrauen unter anderem eine Tiefgarage am Schalbruch leer. „Die Anwohner sind alle sehr dankbar, dass wir ihnen helfen“, sagt er. Sie organisieren Kaffee und Frühstück für die Feuerwehrleute.