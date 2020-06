Starkregen : Hildener Westen räumt nach Unwetter auf

Hilden Mehr als 30 Liter Regen pro Quadratmeter haben sich am Mittwochabend innerhalb weniger Minuten über Teile Hildens ergossen. Die Feuerwehr arbeitet bis zur Morgendämmerung am Donnerstag fast 100 Einsätze ab.

Wie hoch der Schaden ist, kann Friedrich Fiebiger noch nicht sagen. Er wird aber in die Tausende gehen. Der 41-Jährige steht im Keller seines Hauses an der Niedenstraße. Wenn er über den Teppich läuft, platscht jeder Schritt. „So hoch stand gestern das Wasser“, sagt er und zeigt auf eine etwa 30 Zentimeter hohe Stufe. An der Wand löst sich die Tapete bis zu dieser Höhe.

Am Mittwochabend setzt über Teilen von Hilden Starkregen ein. Der Norden der Stadt ist betroffen, vor allem aber der Westen. Während die Bewohner des Ostens und des Südens der Stadt nur ein verhaltenes Grummeln hören und vielleicht ein paar wenige Tropfen abbekommen, geht in der anderen Hälfte Hilden und im Düsseldorfer Süden die Welt unter. Rund um die Niedenstraße hagelt und stürmt es, in wenigen Minuten fallen pro Quadratmeter laut Niederschlagsradar mehr als 30 Liter Regen. Die Kanalisation bricht unter dieser Last zusammen, das Wasser sprudelt aus den Gullideckeln.