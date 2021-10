Aktion in Hilden : Star-Wars-Woche in der Hildener Stadtbücherei

Hilden Bei der „Star Wars Reades Week“ in der Hildener Stadtbücherei dreht sich alles um das beliebte Science-Fiction-Thema. Los geht es am Dienstag, 19. Oktober.

R2-D2 und C-3PO schauen (wahrscheinlich) nicht selbst vorbei, das Thema „Star Wars“ spielt kommende Woche trotzdem eine große Rolle in der Hildener Stadtbücherei. Von Dienstag, 19. Oktober, bis Samstag, 23. Oktober, findet am Nove-Mesto-Platz 3, die „Star Wars Reads Week“ statt.

„Kleine und große Fans der Filme dürfen sich auf zahlreiche Mitmachaktionen freuen“, teilte die Stadt weiter mit. Los geht es am Dienstag mit einer Eltern-Kind-Schulung für den 3D-Drucker. Mit dem „Overlord Pro“-Gerät können sie dabei ihre eigenen Star-Wars-Utensilien erstellen. Weiter geht es am Mittwoch mit einer Gaming-Aktion für die Spielekonsole. Vor Ort können verschiedene Spiele aus dem Star-Wars-Universum angespielt werden. Abgerundet wird das Angebot durch ein Star-Wars-Special im Rahmen des Kuschelkinos, das am Freitag aufgeführt wird.

Jede Aktion beginnt um 15 Uhr. Während der gesamten Woche besteht die Möglichkeit, eine Lichtschwerter-Basteltüte „to-go“ mitzunehmen. Diese kann für einen Euro je Päckchen an der Informationstheke im Erdgeschoss erworben werden. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht. Die Veranstaltungsangebote finden unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen statt, hieß es weiter. Um eine Anmeldung zu den einzelnen Aktionen wird an der Information in der ersten Etage, telefonisch unter 02103/72-1301 oder per Mail an stadtbuecherei@hilden.de gebeten.