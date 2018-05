Gruiten: Stammtisch schreibt Geschichte

Elke Weller schneidet die Jubiläumstorte an. Lothar Weller und Peter Kratz freuen sich schon auf den Fest-Kuchen. Foto: Köhlen

Gruiten Seit September 2004 vergeht kaum ein Montag, an dem ein Besucher nicht etwas Neues fürs Archiv mitbringt.

Begonnen hat alles damit, dass Johann Peter Kratz als Presbyter der evangelisch-reformierten Kirche in Gruiten feststellte, dass die Kirchenbücher und Unterlagen nicht gut sortiert waren. Das Presbyterium entschied, einen Geschichtsausschuss zu gründen. "Wir haben dann ein Archiv eingerichtet", erzählt Kratz. Unterlagen wurden zusammengetragen, neue kamen dazu. "Außerdem haben wir festgestellt, dass in einem Kirchenarchiv nicht nur kirchliche Dokumente liegen, sondern auch weltliche", sagt Lothar Weller.

Er hatte die Idee, an die Öffentlichkeit zu gehen und einen Geschichtsstammtisch zu gründen. "Es gibt keine evangelische oder katholische Geschichte, es gibt nur eine Gruitener Geschichte", betont Weller. Der erste Geschichtsstammtisch fand Anfang September 2004 in der Cafeteria des Elisabeth-Strub-Hauses statt. Gegründet wurde er von Johann Peter Kratz, Lothar Weller und dem inzwischen verstorbenen Otto Heinze. "Ich dachte damals, wenn mal zwei Jahre rum sind, ist die Luft raus", gibt Lothar Weller zu. Doch der Stammtisch erfreute sich reger Beliebtheit und existiert nun bereits seit fast 14 Jahren. Am Montag feierte er sein 500. Treffen. Eine mehrstöckige Torte hatte Elke Weller extra gebacken und eine Geburtstagskerze durfte auch nicht fehlen.