Streik-Auswirkungen in Hilden und Haan Städtische Kindertagesstätten streiken am Mittwoch erneut

Für den 8. März ist ab 9.30 Uhr eine Kundgebung der Streikenden am Sportpark Keramag in Ratingen geplant. Dort werden sich Mitarbeiter aus weiteren Berufen der sozialen Arbeit mit den Beschäftigten an den Kindertagesstätten solidarisieren. Auch hier überwiegt der Anteil der Frauen mit 84 Prozent aller Berufstätigen deutlich. Der Streik sei notwendig, da das Angebot der öffentlichen Arbeitgeber bei der Tarifverhandlung am 22. und 23. Februar völlig unzureichend gewesen sei, teilte die Gewerkschaft am Montag mit.