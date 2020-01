Hilden : Stadttöchter sollen mehr zum Etat beitragen

Hilden 2020 und 2021 fehlen Kämmerin Anja Franke 12,2 Millionen Euro im städtischen Haushalt. Grund- und Gewerbesteuern will sie nicht erhöhen. Woher sollen die fehlenden Millionen kommen? Zum Teil von den städtischen Tochtergesellschaften, schlägt Franke vor.

In vier Wochen ist Rosenmontag, Höhepunkt der närrischen Session. Viele werden den alten Karnevalsschlager noch im Ohr haben: „Wer soll das bezahlen, wer hat so viel Pinke, Pinke, wer hat so viel Geld?“ Gemeint ist der städtische Haushalt. So dramatisch wie jetzt war die Finanzlage noch nie. Der Kommune fehlten bis 2024 knapp 40 Millionen Euro. Nicht weil die Stadt schlecht gewirtschaftet hat: Bund und Land haben der Stadt immer mehr Aufgaben aufgegeben (etwa Kinderbetreuung, Flüchtlinge) und sie bei der Finanzierung dieser Aufgaben im Stich gelassen.