Stromkosten in Hilden Sind die Energiepreise in Hilden zu hoch?

Bei unserem Leser handelt es sich um einen 70-Jährigen, der mit seiner Frau in Hilden lebt. Er selbst zahle für Strom aktuell 25,7 Cent pro Kilowattstunde bei einem anderen Anbieter aus der Region. Die Stadtwerke Hilden verlangen zurzeit 44,08 Cent. Er sagt: „Bei den Stadtwerken bin ich schon lange nicht mehr, weil die zu teuer sind.“ Er bezeichnet sich als Strom-Hopper, „wie es die Verbraucherschützer ja auch empfehlen“. Als der Ukraine-Krieg kam und damit die Sanktionen gegen Russland und als Folge steigende Preise für Energie, da habe er glücklicherweise wechseln können, da seine Verträge ausliefen. Sein Rezept: „Ich gucke mir Vergleichsportale an und recherchiere, ob Anbieter seriös sind.“ Möglicherweise unseriös seien Firmen, die erst „ein halbes Jahr am Markt“ seien, glaubt er.