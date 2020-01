Hilden : Stadtwerke versorgen acht Grundschulen mit schnellem Internet

Hilden Bis Ende 2020 sollen alle Hildener Schulen mit einem Breitband-Anschluss für superschnelles Internet versorgt sein - auch die acht Grundschulstandorte, die bisher noch nicht ans Glasfasernetz angeschlossen sind.

In allen Hildener Grundschulen gibt es Digitaltafeln, mehrere PCs oder Notebooks pro Klassenraum sowie umfangreiche pädagogische Software. „Der normale DSL-Anschluss kommt da schnell an seine Grenzen“, erläutert Martin Kramer, Sachgebietsleiter Informationstechnologie. Er sieht außerdem noch einen weiteren Vorteil: „In Zukunft können wir alle Daten zentral auf Servern im Rechenzentrum des Rathauses statt lokal vor Ort speichern. Das ist sicherer und in der Betreuung wesentlich effizienter.“

Damit es möglichst schnell soweit ist, sollen die Bauarbeiten an der Astrid-Lindgren-Schule, an der Offenen Ganztagsschule Am Elbsee, am Grundschulverbund Beethovenstraße, am Grundschulverbund Schulstraße, an der Wilhelm-Busch- sowie an der Wilhelm-Hüls-Schule bereits im Februar 2020 beginnen. Die Fertigstellung ist für Dezember dieses Jahres geplant.