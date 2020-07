Tolle Idee : Hildener Innenstadt bekommt Trinkwasserbrunnen

Hilden Kostenloses Trinkwasser gibt es schon bald vor dem Rathauscenter in der Innenstadt. Die Stadtwerke haben dort eine Zapfstelle eingerichtet. Noch kann sie allerdings nicht freigegeben werden.

Wer in Zukunft in der Hildener Innenstadt Durst bekommt, kann ihn an dem Trinkwasserbrunnen vor dem Rathaus-Center stillen. Dort haben die Stadtwerke in den vergangenen Tagen die Zapfstelle installiert. Momentan verdeckt sie jedoch noch ein Sichtschutz aus Bauzäunen und Plane. Bald aber schon soll der Wasserspender eingeweiht werden.