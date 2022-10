Spende der Stadtwerke Hilden : Energieversorger rüstet Kinder für dunkle Jahreszeit aus

Hilden Pünktlich zum Start in die dunkle Jahreszeit haben die Stadtwerke Hilden 600 Vorschulkinder mit Warnwesten ausgestattet. In der Kita Arche freuten sich die ersten über die neongelben Kleidungsstücke.

Freudig strahlen Lena, Leon und Lotte in ihren neuen Warnwesten. Unbekannt sind sie ihnen nicht. Wenn sie mit ihrer Kita Ausflüge unternehmen, tragen sie immer eine solch neongelbe und reflektierende Sicherheitsweste, verrät die stellvertretende Kita-Leiterin Antje Pauls. „Doch jetzt haben die Vorschulkinder endlich auch ihre eigene.“ Zu verdanken ist das der Stadtwerke Hilden GmbH, die in diesem Jahr allen Vorschulkindern der Hildener Kitas (600 Kinder insgesamt) eine Warnweste spendiert hat.

„Die Sicherheit unserer Kleinsten liegt uns allen am Herzen“, sagt Hans-Ullrich Schneider, Geschäftsführer der Stadtwerke. Bereits vor einigen Jahren hatte der Versorger eine solche Aktion durchgeführt. „Ansonsten unterstützen wir die Kitas immer wieder bei Aktionen, etwa beim Haus der kleinen Forscher“, erklärt Unternehmenssprecherin Sabine Müller. Dieses Jahr, nach Rücksprache mit der Stadt, entschied sich der Energieversorger für die Spende der Warnwesten. „Eine super Idee“, urteilt auch Bürgermeister Claus Pommer, der bei der Übergabe der ersten Warnwesten in der Kita Arche dabei ist. „Ich hoffe, dass ihr die Westen nun, wie den Helm beim Fahrradfahren, immer anzieht und gut durch euer letztes Kita-Jahr kommt“, richtet Schneider seine Worte an die Beschenkten. Die nicken alle eifrig mit dem Kopf und bedanken sich im Chor mit einem gesungenen „Danke“.

Turbulente Fahrt in Neuss : Autofahrer schläft nach Unfallflucht an Ampel ein

Lena, Leon und Lotte werden nun beim morgendlichen Weg zur Kita ihre Westen anziehen und so für andere Verkehrsteilnehmer gut sichtbar sein, wenn sie vom Bürgersteig zwischen den Autos auf die Straße treten wollen. „Verkehrserziehung gehört bei uns weiterhin dazu“, betont Pauls, die den Kindern eine klare Regel vermittelt, die vor allem Autofahrer meist falsch auffassen. „Wir warten mit den Kindern so lange am Straßenrand, bis kein Auto mehr zu sehen ist.“ Viele Autofahrer würden für die Kita-Gruppen immer wieder anhalten und sie mit einem Winken vorbei lotsen wollen. Doch das, sagt, Pauls, sei zu gefährlich. Vielleicht lässt das eine Auto die Kinder vorbei, aber was ist mit der anderen Fahrspur? Um nicht mitten auf der Straße zu stehen, warten die Kinder daher geduldig in Sicherheit, bis sich der Verkehr auf der Straße gelichtet hat. „Manche Autofahrer reagieren dann ein wenig beleidigt, wenn wir auf deren Winken nicht rübergehen, weil es viele als höfliche Geste verstehen.“ Unhöflich wollen die Kinder nicht sein, nur sicher über die Straße kommen.