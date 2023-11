Strom und Gas Stadtwerke Hilden senken die Preise zum Jahreswechsel

Die Stadtwerke Hilden kündigen einen Brutto-Arbeitspreis für Erdgas in der Grundversorgung in Höhe von 11,98 Cent pro Kilowattstunde an, sollte es bei der Umsatzsteuer in Höhe von 7 Prozent bleiben. „Damit liegt er im Jahr 2024 unter der bundespolitisch festgelegten Preisbremse von 12 Cent pro Kilowattstunde. Die Preisbremse muss daher ab 2024 nicht mehr angewendet werden.“ Beim Strom beträgt der neue Brutto-Arbeitspreis in der Grundversorgung 36,93 Cent pro Kilowattstunde. Er liegt damit unter der Preisbremse in Höhe von 40 Cent.