Hilden : Stadtwerke: Kabelmangel verzögert Baustellen

Die Baustelle steht fertig vorbereitet da. Das Stromkabel könnte direkt eingezogen und angeschlossen werden, doch es geht nicht voran. Die dringend benötigten Kabel fehlen. Was sich in Hilden an den Baustellen der Stadtwerke an der Eller Straße und der Walder Straße zeigt, ist eine globale Knappheit, mit der viele Unternehmen und Handwerker kämpfen. Lange vorbestellte Kabellieferungen verzögern sich. Üblicherweise dauert eine Kabellieferung zwei bis vier Wochen, jetzt sind es sechs bis acht, teilen die Stadtwerke Hilden mit. Die allgemeine Kabel-Knappheit besteht bereits seit einigen Monaten. Entsprechend frühzeitig wurde der Bedarf beim Vorlieferanten angemeldet und auch Reserven angelegt. Nun hat sich der Lieferengpass zugespitzt und einige Baustellen können erst verspätet fertiggestellt werden. Die Stadtwerke Hilden bitten die Bürgerinnen und Bürger deshalb um Geduld und Verständnis.