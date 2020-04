Trinkwasser : Stadtwerke Hilden geben Tipps bei Stillstand in Wasserleitungen

Trinkwasser ist das Lebensmittel Nummer 1. Es kommt stets in einwandfreier Qualität am Hausanschluss an. Danach ist der Eigentümer gefordert. Damit sich keine Keime in wenig benutzten Leitungen bilden, raten die Stadtwerke, einmal pro Woche alle Wasserhähne zu öffnen und so die Leitungen durchzuspülen. Foto: dpa/Jens Büttner

Hilden Auf das Lebensmittel Nummer 1 ist auch in der Krise Verlass: Trinkwasser kommt stets in einwandfreier Qualität am Hausanschluss an. Dafür haben die Stadtwerke Hilden mit ihren Mitarbeitern Abläufe verändert und sich so organisiert, dass die Pflege und Wartung des Trinkwassernetzes reibungslos läuft und gleichzeitig die Mitarbeiter größtmöglich geschützt werden.

