Überraschend in Hilden Stadtwerke erhöhen die Strompreise

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung sei der Bundeszuschuss zur Stabilisierung der Übertragungsnetzentgelte für 2024 in Höhe von 5,5 Milliarden Euro gestrichen worden. „Mit der Summe wollte die Bundesregierung den Netzausbau fördern. Die Übertragungsnetzbetreiber reichen diese erhöhten Kosten über die Netzentgelte an alle Energieversorger weiter, so auch an die Stadtwerke Hilden“, erklärt Müller weiter. Diese Entwicklung sei für die gesamte Branche unvorhersehbar gewesen und daher nicht in der Preiskalkulation berücksichtigt.