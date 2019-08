Hilden : Das Hildorado bekommt ein neues Dach

Das in die Jahre gekommene Dach aus der Vogelperspektive. Der Umbau startet im September. Foto: Stadtwerke Hilden. Foto: Stadtwerke

Ab September startet der Umbau des beliebten Bades. Er soll bei laufendem Betrieb erfolgen.

Ein Vierteljahrhundert ist das Hildorado nun schon alt: Genauso lange schützt auch das grüne folienbeschichtete Dach die Besucher bei allen Wetterlagen. Durch Sonne, Wind und Regen habe das Folienmaterial mittlerweile jedoch einiges an Elastizität verloren, so dass es zu Rissen und damit zu Undichtigkeiten kommen könne, teilen die Stadtwerke Hilden als Betreiber des Bades mit. Das Hildorado solle nun ein neues Dach bekommen. Rund zwei Millionen Euro hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke genehmigt, um die mehr als 3000 Quadratmeter große Dachfläche zu erneuern. Das sei auch ein klares Statement zum Hildorado, heißt es in einer Pressemitteilung.