Stadtverwaltung Hilden : Kämmerin wird Beigeordnete

Hilden Der Stadtrat hat am Mittwochabend Kämmerin Anja Franke einstimmig für acht Jahre zur Beigeordneten gewählt. Auf die Ausschreibung waren 22 Bewerbungen eingegangen, vier waren grundsätzlich geeignet.

Zwei Bewerber wurden zu einem Auswahlverfahren in der vergangenen Woche eingeladen, an dem auch die Fraktionen teilnahmen. Anja Franke verantwortet jetzt das größte von insgesamt vier Dezernaten in der Hildener Stadtverwaltung. Sie ist zuständig für das Haupt- und Personalamt, das Beratungs- und Prüfungsamt, das Amt für Finanzservice, das Ordnungsamt, die Feuerwehr und die Stabsstelle Digitalisierung. Im Dezember 2018 hatte der Stadtrat die Essenerin (Jg. 1971) zur Stadtkämmerin berufen. Sie hat neben dem gehobenen Verwaltungsdienst bei der Stadtverwaltung Essen noch ein zusätzliches Studium der Betriebswirtschaftslehre absolviert.