Umgestaltung Warrington-Platz wird teurer: Stadt muss tiefer in die Tasche greifen

Stadt muss tiefer in die Tasche greifen

Hier soll umgestaltet werden: Blick von der Straße Am Kronengarten auf den Eingang zum Warrington-Platz. Foto: RP/Christoph Schmidt

Hilden Die Umgestaltung des Warrington-Platzes kostet 115.000 Euro mehr als geplant. Denn die Bauwirtschaft hat sehr gut zu tun. Das bekommt die Stadt bei ihren Ausschreibungen zu spüren. Projekte werden dadurch teurer als erwartet.

In seiner letzten Sitzung im alten Jahr hatte Baudezernentin Rita Hoff für die Stadträte noch eine schlechte Nachricht. Im Rahmen des Innenstadt-Projekts soll auch der Warrington-Platz umgestaltet werden. Das ist bereits beschlossen. Auf die Ausschreibung der Stadt sind aber nur drei Angebote eingegangen, berichtete die Baudezernentin – und alle drei liegen deutlich (rund 115.000 Euro) über dem Kostenrahmen.

Was tun? In solchen Fällen wurde früher neu ausgeschrieben. Das hält die Verwaltung aber diesmal für keine gute Idee. Alle Baufirmen haben nämlich gut zu tun und können sich ihre Aufträge aussuchen. Und auch die Baupreise selbst sind durch die gute Konjunktur explodiert. Deshalb sei es sehr unwahrscheinlich, dass die Stadt durch eine Neuausschreibung ein besseres Angebot bekommen würde, legte die Verwaltungsspitze den Stadtverordneten dar.

Fünf Jahre ist es jetzt her, da beschloss der Stadtrat, die Innenstadt für rund 7,5 Millionen umzugestalten. Eine Riesenchance für die Kommune, denn die Hälfte davon sollte das Land übernehmen.

Hinzu kommt: Die Stadt hat bereits Fördermittel beim Land abgerufen – weil sonst der Verlust der Zuschüsse droht. Das Innenstadt-Konzept besteht aus einer ganzen Reihe von Einzelprojekten. Werden einige oder mehrere davon nicht umgesetzt, könnte die Bezirksregierung von Hilden verlangen, alle bereits gewährten Fördermittel zurückzuzahlen. In diesem schlimmsten Fall wären das rund 680.000 Euro, hat die Stadtverwaltung durchgerechnet. Dieses Risiko wollte die breite Mehrheit des Stadtrates nicht eingehen und entschied sich wohl oder übel dafür, 115.000 Euro zusätzlich zur Verfügung zu stellen.

Möglicherweise beteiligt sich das Land an den Mehrkosten, stellte Baudezernentin Rita Hoff in Aussicht. Eine nachträgliche Erhöhung der Fördermittel werde in Düsseldorf zumindest nicht ausgeschlossen. Entschieden werde das im Ministerium aber erst ganz zum Schluss. Deshalb muss die Stadt zunächst das Integrierte Innenstadt-Konzept komplett vorfinanzieren.