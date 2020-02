Kommentar : Stadtrat steht in der Verantwortung

Hilden Im städtischen Haushalt klafft ein Riesendefizit (knapp 40 Millionen Euro bis 2024). So dramatisch schlecht war die Finanzlage noch nie. Auch wenn Rat und Verwaltung nicht daran schuld sind, sie müssen damit umgehen.

Die Stadtverordneten wollen noch kein Streichkonzert veranstalten und erst mal genau hinschauen. Das ist sachlich begründet (in der Tat hängt in Hilden vieles mit vielem zusammen), hat aber auch mit der Kommunalwahl zu tun. So muss keine Partei irgendwelche Wähler vergrätzen. Spätestens 2021 muss sich der neue Stadtrat aber zu sicher schmerzhaften Einschnitten durchringen. Die Verantwortung liegt bei den Mitgliedern des Kommunalparlaments, nicht beim Stadtoberhaupt. Das hat im Stadtrat nur eine Stimme. Denkverbote wie „Sparen ja, aber doch nicht hier“ helfen nicht weiter. Jeder Bereich kann und muss sein Scherflein beitragen. Und auch dann lebt es sich in Hilden immer noch besser als in anderen Städten, sie schon seit Jahren von ihren Riesen-Schulden erdrückt werden.