Stadtverwaltung Hilden Stadtrat wählt Mona Wolke-Ertel zur Dezernentin

Sie folgt auf Anja Franke, die im vergangenen Jahr überraschend in ihrer Heimatstadt Mülheim an der Ruhr zur Dezernentin gewählt worden war.Wolke-Ertel hat zuletzt bei der Stadtverwaltung Düsseldorf im Bereich Bürgerbüro gearbeitet. Die Hildener Kommunalpolitiker wählten sie einstimmig für acht Jahre. Ins Aufgabengebiet der neuen Dezernentin fallen die Bereiche Haupt- und Personalamt, Amt für Verwaltungsmodernisierung, Ordnungsamt (mit Bürgerbüro), Feuerwehr sowie Beratungs- und Prüfungsamt. Die Stadt hatte die Stelle großflächig ausgeschrieben, insgesamt seien 35 Bewerbungen eingegangen, hieß es. Nach sechs verwaltungsinternen Vorgesprächen mit ausgewählten Bewerberinnen und Bewerbern waren drei Bewerberinnen und Bewerber zu einem Assessment-Center eingeladen worden. Durchsetzen konnte sich am Ende Mona Wolke-Ertel.