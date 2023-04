Stadtrat Hilden Entschieden – Sportbüro bleibt Teil der SHB

„Natürlich ist nicht alles perfekt“, sagte SPD-Sprecher Dominik Stöter. Es gebe unbestritten Probleme. „Die Frage ist aber: Wie kann die Förderung von Kindern und Jugendlichen so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden“, sagte er. Seine Fraktion glaube, dass diese Aufgaben bei der SHB besser aufgehoben sind und der neue Sport-Manager, der gerade gesucht wird, eine langfristige Verbesserung der Sportförderung in Hilden bringen werde. Die neuen Strukturen seien schneller und effektiver. Weiterhin habe die SPD nicht den Eindruck, dass die Politik an Einfluss auf die Arbeit des Sportbüros verloren habe. Die Mitgestaltung sei genauso wie zuvor gegeben.