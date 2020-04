Hilden : Stadtrat beschließt vier Einkaufssonntage

Hilden Modenschau, Wein- und Frühlingsfest am 3. Mai werden wegen der Corona-Krise wohl ausfallen, glaubt Geschäftsführer Volker Hillebrand. Er würde den Termin gerne im Herbst nachholen, um den Einzelhandel zu stärken.

Die Geschäfte in der Innenstadt sollen am 3. Mai 2020 (Modenschau, Wein- und Frühlingsfest), am 20. September zur Autoschau, am 8. November zum Büchermarkt und am 29. Dezember zum Weihnachtsmarkt sonntags jeweils von 13 bis 18 Uhr öffnen, hat der Stadtrat auf Antrag der Stadtmarketing GmbH mit Mehrheit beschlossen. Same Procedure as Every Year, könnte man mit Miss Sophie (Dinner for One) sagen. Nur: In diesem Jahr ist nichts so wie früher. Weltweit erkranken Menschen an Covid-19. Und niemand kann sagen, wann die Pandemie unter Kontrolle oder gar vorüber ist. Stadtmarketing-Geschäftsführer Volker Hillebrand geht deshalb davon aus, dass am 3. Mai weder das Weinfest, noch das Frühlingsfest oder Modenschauen auf dem alten Markt stattfinden werden – und deshalb auch kein Sonntagseinkauf, weil das eine mit dem anderen zusammenhängt. „Der Termin ist für mich mit einem großen Fragezeichen versehen. Ich glaube, Veranstaltungen mit Tausenden von Menschen wird die Landesregierung als letztes wieder zulassen.“