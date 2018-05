Kreis Mettmann: Stadtradler starten mit einer Sternfahrt

Kreis Mettmann Der Königshofplatz war Samstagmittag Ziel von fast 300 Radfahrern aller kreisangehöriger Städte.

Eine Sternfahrt war am Samstag der Auftakt zum diesjährigen Stadtradeln. Das ist eine dreiwöchige Klimaschutzkampagne, bei der möglichst viele Teams aus einer Stadt so viele Kilometer wie möglich "erradeln" und dabei auch miteinander konkurrieren.

Hunderte von Radfahrern beteiligen sich im Kreis Mettmann an der Aktion. So wie Andreas Piorek. Er fahre immer Fahrrad, auch zur Arbeit, erzählt er. "Das geht schneller als mit dem Auto", ist er sicher. In Heiligenhaus habe man in den vergangenen Jahren erfolgreich an einer fahrradfreundlichen Verkehrsstruktur gearbeitet: "Im innerstädtischen Bereich gibt es auf der Hauptstraße eine Geschwindigkeitsbegrenzung und einen Angebotsstreifen für Radfahrer."